В то же время на Приднепровском направлении продолжаются попытки противника выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Запорожской области

Оперативная ситуация в ОУВ "Таврия" характеризуется снижением интенсивности боевых действий. В той части, что касается Запорожской области за последние трое суток не было ни одного штурмового действия россиян,

– поделился Лиховий.

Он отметил, что на это стоит обратить внимание, ведь участок фронта большой, и очевидно, что "россияне никуда отсюда не делись", но за трое суток здесь не зафиксировано штурмов, и сегодня также нет значительной активности.

Лиховий добавил, что украинские военные внимательно будут следить за развитием событий, ведь такое поведение россиян "нетипично для большого последнего периода".

"Определенная активность, если можно и так назвать, у нас сохраняется на Приднепровском направлении, где противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Однако вчера был только один вражеский штурм на позиции наших подразделений в районе села Крынки", – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что эти штурмы были безрезультатными, потерь позиций ВСУ не допущено.

Могла ли на это повлиять Курская операция

Спикер отметил, что не связывает эти события с операцией в Курской области, поскольку россияне не имеют достаточных ресурсов для эффективного наступления на нескольких направлениях одновременно.

Есть определенные основания говорить, что, например, количество обстрелов артиллерийских по нашим позициям тоже частично сокращается. Оно не то чтобы очень сильно похоже на затишье, но, например, за минувшие сутки насчитали 280 российских обстрелов по нашим позициям с использованием 1450 примерно боеприпасов,

– рассказал Лиховий.

Он также отметил, что это на полтысячи боеприпасов меньше, чем было в июле. В то же время российская авиация продолжает наносить удары.

По словам Лиховия, россияне совершили 6 авиаударов, выпустили 6 КАБов и 60 неуправляемых авиаракет как на Запорожском, так и на Херсонском направлениях. Несмотря на это украинские войска наносят противнику значительные потери.

"За вчерашние сутки было сокращено российскую армию на 69 человек. Это безвозвратные и санитарные потери вместе. А также на 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них одна боевая бронированная машина, один радиопеленгационный метеорологический комплекс РПМК-1 "Улибка", четыре артиллерийские системы, среди них один зенитно-ракетный комплекс С-60, 10 автомобилей, 5 разведывательных БПЛА, 3 лодки и один гидроскутер", – поделился спикер.