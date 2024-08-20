Матери и жены российских солдат просят Путина повлиять на ситуацию, впрочем, ответа не получают. Напомним, что еще вчера в ГВА Покровска заявили, что у местных есть неделя – две для эвакуации.

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Какие потери у россиян на Покровском направлении

Один из агентов "Атеш", который служит в 15 ОМСБр России сообщил, что для штурмов на Покровском направлении были выделены значительные силы. Желание страны-агрессора любой ценой быстро прорваться в город оборачивается им большими проблемами.

15 бригада несет большие потери: личный состав и техника привлечены в массовом порядке, но когда техника выходит из строя, солдаты теряют координацию, что приводит к хаосу и увеличению потерь,

– рассказали партизаны.

Интересно то, что матери и жены военнослужащих пишут письма Путину с просьбой решить эту ситуацию, впрочем, в ответ им советуют обратиться в другие инстанции.