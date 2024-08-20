Матері та дружини російських солдатів просять Путіна повпливати на ситуацію, втім, відповіді не отримують. Нагадаємо, що ще вчора в МВА Покровська заявили, що в місцевих є тиждень – два для евакуації.

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Які втрати у росіян на Покровському напрямку

Один з агентів "Атеш", який служить в 15 ОМСБр Росії повідомив, що для штурмів на Покровському напрямку було виділено значні сили. Бажання країни-агресорки за будь-яку ціну швидко прорватися до міста обертається їм великими проблемами.

15 бригада зазнає великих втрат: особовий склад та техніка залучені в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу та збільшення втрат,

– розповіли партизани.

Цікавим є те, що матері та дружини військовослужбовців пишуть листи Путіну із проханням вирішити цю ситуацію, втім, у відповідь їм радять звернутися до інших інстанцій.