Суть этого глобального плана, либо отвлечь внимание от правого берега Днепра или перетянуть часть сил и средств ВСУ на Донбасский плацдарм. Иначе я пояснить эту рефлексию не могу.

Читайте Война не закончится быстро: что может устроить путин осенью

россиян бросают на новые направления

Так, не успели подразделения 1 АК ("армейского корпуса") зализать раны, как их тут же направили на Авдеевское направление, куда перебросили 5-й и 100-й ОМСБР (отдельная мотострелковая бригада – 24 канал), а так же 11-й ОМСП (отдельный мотострелковый полк – 24 канал).

Они должны оказать поддержку 1 ОМСБР подразделения которой уже пошли в наступление на Авдеевку. В Каменку уперлись подразделения 9 ОМСП и наемники "Лиги". На Бахмутское направление отправили сразу 4 батальона мобилизационного резерва.

Разумеется, осуществлять какие-либо наступательные действия без поддержки огневого вала РОВ (руководство оккупационных войск – 24 канал) не умеют, в прямом смысле слова. Поэтому, нынешние действия сопровождаются именно этой тактикой.

Примечательно, что поддерживать режим огневого вала они не могут в режиме 24/7, что лишний раз говорит о нехватке нужного количества БК. Накануне, на железнодорожной станции "Амвросиевка" были разгружены 10 вагонов с боеприпасами. Но и этого недостаточно.

Интересно Операция "самоликвидация": как оккупанты решили сэкономить патроны ВСУ

Оккупанты ничего не могут

В свою очередь, концентрация логистики с боекомплектами на Авдеевском направлении и Бахмуте, снижает возможности по огневому потенциалу на других направлениях, что отчетливо заметно. Да, имитация активности создается, но эта имитация отчётлива.

В общем, командование РОВ вертит своими подразделениями как цыган Солнцем. Да, возможности вертеть ими у них еще есть, причем, как мы можем видеть, даже удается проводить штурмовые действия, пускай и с сомнительным КПД. Но даже эти действия, не от того, что "мы можем и хотим", а от того, что "ничего другого мы не можем".

Также важно – россияне хотят дотянуть до зимы! Карась объяснил цель кремля: смотрите видео