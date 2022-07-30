Суть цього глобального плану або відвернути увагу від правого берега Дніпра або перетягнути частину сил і коштів ЗСУ на Донбаський плацдарм. Інакше пояснити цю рефлексію не можу.

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росіян кидають на нові напрямки

Так, не встигли підрозділи 1 АК ("армійського корпусу") зализати рани, як їх одразу направили на Авдіївський напрям, куди перекинули 5-й та 100-й ОМСБР (окрема мотострілецька бригада – 24 канал), а також 11-й ОМСП (окремий мотострілковий полк – 24 канал).

Вони повинні надати підтримку 1 ОМСБР, підрозділи якої вже пішли в наступ на Авдіївку. У Кам'янку вперлися підрозділи 9 ОМСП та найманці "Ліги". На Бахмутський напрямок відправили відразу 4 батальйони мобілізаційного резерву.

Зрозуміло, здійснювати будь-які наступальні дії без підтримки вогневого валу РОВ (російських окупаційних військ – 24 канал) не вміють у прямому розумінні слова. Тому нинішні дії супроводжуються саме цією тактикою.

Примітно, що підтримувати режим вогневого валу вони не можуть у режимі 24/7, що зайвий раз говорить про нестачу потрібної кількості БК. Напередодні на залізничній станції "Амвросіївка" було розвантажено 10 вагонів з боєприпасами. Але цього недостатньо.

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Окупанти нічого не можуть

Своєю чергою концентрація логістики з боєкомплектами на Авдіївському напрямку та Бахмуті знижує можливості по вогневому потенціалу на інших напрямках, що чітко помітно. Так, імітація активності створюється, але ця імітація виразна.

Загалом командування РОВ крутить своїми підрозділами як циган Сонцем. Так, можливості крутити ними вони ще мають, причому, як ми можемо бачити, навіть вдається проводити штурмові дії, нехай і з сумнівним ККД. Але навіть ці дії не від того, що "ми можемо і хочемо", а від того, що "нічого іншого ми не можемо".

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