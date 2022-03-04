Украинские военные 4 марта сбили под Волновахой вражеский Су-25СМ3. Однако пилоту удалось катапультироваться.

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Вертолет, который направлялся на спасение врага, сбили

За этим пилотом россияне отправили вертолет Ми-8. Однако его постигла такая же участь – украинские защитники сбили его. Эвакуация врагу не удалась.



Российский Ми-8 тоже "приземлили" / Фото Антона Геращенко

Сбитие ВСУ самолета под Волновахой

В небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил 4 марта сбили очередной вражеский штурмовик . Этот самолет использовал свое вооружение против жилищ мирных граждан и гражданской инфраструктуры.

После падения от самолета остались только обломки. Первоначально его идентифицировали как Су-25. Но впоследствии оказалось, что это его модифицированная версия Су-25СМ3. Стоимость такого самолета сейчас составляет около 25 миллионов долларов.

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