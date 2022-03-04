У п'ятницю, 4 березня, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик. Цей літак використовував своє озброєння проти помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури.

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Після падіння від літака залишилися лише уламки. Однак пілот катапультувався, і зараз тривають його пошуки.

Спочатку його ідентифікували як Су-25. Але згодом виявилося, що це його модифікована версія Су-25СМ3. Встановили це по бортовому номеру, який залишився RF-93026.

Цей літак – з 308-го окремого штурмового авіаційного полку, що базується в Будьонівську, що у Ставропольському краю.



Фото російського літака, який бомбардував українські міста / Командування Повітряних сил ЗСУ

Вартість такого літака зараз – близько 25 мільйонів доларів (в залежності від модифікації та встановленого озброєння).

Це не найдорожчий російський літак, який збивали українські військові. Для прикладу, Су-30, які теж стали жертвою української ППО, коштують щонайменше 33 мільйони доларів. А от ціна на Су-35 – від 83 мільйонів доларів.