Зображення зробила та оприлюднила приватна ізраїльська розвідувальна фірма ImageSat Intl. На них одразу також підписали ймовірні моделі помічених апаратів.
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Слід зауважити, що техніки досить багато. Проте це явно не масштаби "лучшая армия в мире", яку зазвичай прославляють ворожі пропагандисти.
На російському аеропорту Шаталово в цей момент було 20 винищувачів. Із них змогли ідентифікувати:
- два СУ-24;
- один СУ-35;
- два СУ-26 або СУ-30.
Аеродром Шаталово у Росії / Фото ImageSat Intl
У Мінську в окупантів стоїть 2 гелікоптери:
- Мі-26 – великий вантажний;
- Мі-8 – дводвигунний вертоліт
Аеродром окупантів у Мінську / Фото ImageSat Intl
Білоруський аеродром Барановичі / Фото ImageSat Intl
Один із літаків окупантів у Мінську / Фото ImageSat Intl
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