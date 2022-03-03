Зображення зробила та оприлюднила приватна ізраїльська розвідувальна фірма ImageSat Intl. На них одразу також підписали ймовірні моделі помічених апаратів.

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Які літаки там приземлили

Слід зауважити, що техніки досить багато. Проте це явно не масштаби "лучшая армия в мире", яку зазвичай прославляють ворожі пропагандисти.

На російському аеропорту Шаталово в цей момент було 20 винищувачів. Із них змогли ідентифікувати:

два СУ-24;

один СУ-35;

два СУ-26 або СУ-30.



Аеродром Шаталово у Росії / Фото ImageSat Intl

У Мінську в окупантів стоїть 2 гелікоптери:

Мі-26 – великий вантажний;

Мі-8 – дводвигунний вертоліт



Аеродром окупантів у Мінську / Фото ImageSat Intl



Білоруський аеродром Барановичі / Фото ImageSat Intl



Один із літаків окупантів у Мінську / Фото ImageSat Intl

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