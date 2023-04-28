Новую тактику россияне использовали при ударе по Николаеву 27 апреля. Об этом сообщают аналитики из американского Института изучения войны.

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Так, россияне нанесли четыре ракетных удара по Николаеву. Украинские источники сообщили, что оккупанты направляли ракеты, используя разные особенности рельефа, разную высоту пуска и многочисленные изменения траектории, чтобы усложнить их выявление украинским ПВО.

Министерство обороны России признало, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар морскому базированию большой дальности.

Россияне могут восстановить ракетный террор

Ранее аналитики ISW констатировали, что ракетная кампания России, направленная на энергетику, провалилась. Поэтому оккупанты отказались от этой попытки.

Однако российские вооруженные силы сохраняют возможность возобновить свою ракетную кампанию, если захотят. При этом они могут применить такую тактику, чтобы сохранить свои запасы высокоточных ракет.

Обратите внимание! Ночью 28 апреля россияне совершили новую массированную атаку по Украине. Силы ПВО сбили 21 ракету из 23. К сожалению, возле попадания в Умани и Днепре. Есть погибшие.