Один из мобилизованных из Донецкой области попал в плен к украинским военным. Теперь задержанный дает показания СБУ, разоблачая преступления врага.

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Он и рассказал о ситуации с мужчинами на оккупированном Донбассе, а также, как к ним относятся российское военное руководство.

"У нас призвали почти 100% мужского населения. Знайте, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", – жалуется мужчина.

"ЖНР" же расшифровывается как "женская народная республика".

Отношение россиян

Муж после так называемой мобилизации попал в Россию. Там отношение к тем, кто был из оккупированного Донбасса, у россиян было не лучшим. Их там называли "мясом" и не знали куда девать.

Не слишком адекватным поведением отмечалось и высшее военное руководство. Например, командир батальона часто был пьян. А командиры, когда им что-нибудь не нравилось, могли стрелять под ноги солдатам.

Следует отметить, что хоть мужчина сам из Донецкой области, но воевать его бросали далеко за пределы региона. Он рассказал о том, как их бросили в Стеблянке налегке. Это небольшая деревня в Сумской области между Сумами и Ахтыркой. Оно с 19 по 26 марта было оккупировано русскими военными. Там кафиры имели лагерь. Ведь пора с деревней – железнодорожная станция. Подробнее об оккупации этого села читайте по ссылке .

Коллаборанты не хотят воевать за оккупантов

До этого был зафиксирован случай, когда коллаборанты из Донецкой области отказались ехать воевать против Украины в Луганской области. Причиной такого несогласия они назвали, что это другая "республика". И их обманом затащили в армию.

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Еще прежде на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей приспешники оккупантов решили организовать принудительную мобилизацию не только мужчин, но и женщин и детей в возрасте от 16 лет .

Видео свидетельств российского коллаборанта