Известно, что вражескую технику привезли на железнодорожную станцию ​​Долбино – это в 30 километрах от границы с Украиной. Об этом ночью на 2 апреля рассказали в Генштабе ВСУ.

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Чью технику привезли в Белгород

В Генштабе украинской армии уточнили, что это техника отдельных подразделений 4-й танковой дивизии, а также 1-й танковой армии Западного военного округа России.

Могут прибыть и военные

В то же время, отдельные российские подразделения вывели из района Чернобыля в населенные пункты в Беларуси. Вероятно, в дальнейшем они будут переброшены в Белгородскую область.

Речь идет о подразделениях:

5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа;

155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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