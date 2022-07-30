Генеральный штаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 30 июля. Враг не прекращает наступательных действий, но успехом не может похвастаться ни на одном из направлений.

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Ситуация на фронте: сводка от Генштаба

В Северных направлениях ситуация стабильная. Оккупанты укрепляют свои позиции у границ и пытаются проводить воздушную разведку.

Из ствольной и реактивной артиллерии российские оккупанты обстреляли Харьков и многие населенные пункты области. В районе Мосьпаново они нанесли авиационный удар.

Штурм врага в районе Бражковки на Славянском направлении провалился. Артиллерией враг обстрелял районы Долины, Краснополья и Мазановки.

Особую активность оккупанты проявляют на Донецком направлении. Они пытаются ударить по военным объектам и гражданской инфраструктуре, готовят условия для наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По всей линии столкновения враг ведет огонь по артиллерии и авиации.

Под огнем вражеской артиллерии снова оказался Крматорск, были обстрелы Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Переездного. Ивано-Дарьевку оккупанты также обстреляли авиации.

"Горячее" было и на Бахмутском направлении. Россияне вели обстрелы по всей линии столкновения, у Яковлевки и Зайцева задействовали авиацию. Во время боевых действий в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Майское понесли потери и отошли.

Оккупанты попытались захватить Семигорье и напали с трех сторон. Имеют частичный успех и пытаются закрепиться в окрестностях города. Артиллерией и авиацией россияне обстреляли населенные пункты на Авдеевском направлении. ВСУ отбили врага и нанесли ему потери в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка. Штурм оккупантов в направлении Егоровка – Павловка тоже был неудачным.

В Запорожском направлении штурмовых действий враг не вел, обстреливал артиллерией мирные города и проводил воздушную разведку. Такую же активность оккупанты проявляли и на Южнобужском направлении. Атаку оккупантов направления Брускинское – Белогорка ВСУ отбили.

В Черном море в полной боевой готовности находятся два носителя крылатых ракет оккупантов.

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