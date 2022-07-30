Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 30 липня. Ворог не припиняє наступальних дій, але успіхом не може похизуватися на жодному з напрямків.

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Ситуація на фронті: зведення від Генштабу

На Північних напрямках ситуація стабільна. Окупанти укріплюють свої позиції біля кордонів та намагаються проводити повітряну розвідку.

Зі ствольної та реактивної артилерії російські окупанти обстріляли Харків та багато населених пунктів області. В районі Мосьпанового вони здійснили авіаційний удар.

Штурм ворога в районі Бражківки на Слов'янському напрямку провалився. Артилерією ворог обстріляв райони Долини, Краснопілля та Мазанівки.

Особливу активність окупанти проявляють на Донецькому напрямку. Вони намагаються вдарити по військових об'єктах та цивільній інфраструктурі, готують умови для наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. По всій лінії зіткнення ворог веде вогонь з артилерії та авіації.

Під вогнем ворожої артилерії знову опинився Крматорськ, були обстріли Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Переїзного. Івано-Дар'ївку окупанти також обстріляли авіації.

"Гаряче" було й на Бахмутському напрямку. Росіяни вели обстріли по всій лінії зіткнення, біля Яковлівки та Зайцевого задіяли авіацію. Під час бойових дій у напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе зазнали втрат та відійшли.

Окупанти спробували захопити Семигір'я та напали з трьох сторін. Мають частковий успіх та намагаються закріпитися на околицях міста. Артилерією та авіацією росіяни обстріляли населені пункти на Авдіївському напрямку. ЗСУ відбили ворога та завдали йому втрат у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка. Штурм окупантів у напрямку Єгорівка – Павлівка теж був невдалим.

На Запорізькому напрямку штурмових дій ворог не вів, обстрілював артилерією мирні міста та проводив повітряну розвідку. Таку ж активність окупанти проявляли й на Південнобузькому напрямку. Атаку окупантів напрямку Брускинське – Білогірка ЗСУ відбили.

У Чорному морі у повній бойовій готовності перебувають два носії крилатих ракет окупантів.

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