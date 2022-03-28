Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу большого количества радиоактивной пыли. Об этом вечером 27 марта рассказала вице-премьер Ирина Верещук.
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Российские захватчики хранят боеприпасы возле ЧАЭС
Верещук предостерегла, что это будет представлять опасность не только для Украины, но и для других стран Европы. Несмотря на очевидные угрозы, оккупанты продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов вблизи АЭС.
Каждый день через город Припять, расположенный в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений, перевозят десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии и минометных боеприпасов.
Эти боеприпасы хранятся в соседнем городе Чернобыль, также на незначительном расстоянии от АЭС. В Чернобыле – сотни тонн боеприпасов,
– подчеркнула министр.
Риски из-за использования старых боеприпасов
Кроме того, она пояснила, что в последнее время захватчики все чаще используют старые и неконденциальные боеприпасы. Поэтому существует повышенный риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации на российских военных складах хорошо известны.
Обращение Ирины Верещук за 27 марта: смотрите видео