Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу большого количества радиоактивной пыли. Об этом вечером 27 марта рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

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Российские захватчики хранят боеприпасы возле ЧАЭС

Верещук предостерегла, что это будет представлять опасность не только для Украины, но и для других стран Европы. Несмотря на очевидные угрозы, оккупанты продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов вблизи АЭС.

Каждый день через город Припять, расположенный в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений, перевозят десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии и минометных боеприпасов.

Эти боеприпасы хранятся в соседнем городе Чернобыль, также на незначительном расстоянии от АЭС. В Чернобыле – сотни тонн боеприпасов,

– подчеркнула министр.

Риски из-за использования старых боеприпасов

Кроме того, она пояснила, что в последнее время захватчики все чаще используют старые и неконденциальные боеприпасы. Поэтому существует повышенный риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации на российских военных складах хорошо известны.

Обращение Ирины Верещук за 27 марта: смотрите видео