Россияне организовали транспортный коридор через город Припять. Он расположен в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции.

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В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировки войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады,

– говорится в сообщении.

Заметим, что сейчас в зоне отчуждения пылают масштабные пожары. Огонь уже охватил более десяти тысяч гектаров леса. Спасатели не могут приступить к тушению, ведь территорию контролируют россияне.