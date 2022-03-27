Росіяни організували транспортний коридор через місто Прип'ять. Він розташований у кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції

До теми На ротацію в ЧАЕС поїхали добровольці, – мер Славутича

У місті Чорнобиль окупантами розгорнутий тимчасовий пункт управління угрупування військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ої окремої мотострілецької бригади,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, зараз у зоні відчуження палають масштабні пожежі. Вогонь вже охопив понад 10 тисяч гектарів лісу. Рятувальники не можуть приступити до гасіння, адже територію контролюють росіяни.

До теми дивіться відео, як росіяни цілу ніч обстрілювали Запорізьку АЕС: