Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".
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Российские войска продолжают "мясные штурмы"
С координатором движения связались российские военнослужащие из 80 арктической бригады, которые сообщили, что командование продолжает отдавать бессмысленные приказы, пытаясь закрепиться на островах Днепра в Херсонской области любой ценой, не жалея личного состава.
Однако недавние штурмы оккупационной армии снова закончились провалом.
По сообщениям наших людей из 3 батальона 80 бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составляли 26 – "200" и более 20 – "300",
– отметили в подполье.
В "Атеш" подчеркнули, что такие действия российского командования доводят солдат до отчаяния. Массовое нежелание выполнять приказы растет с каждым днем, в штурмы отправляют неподготовленный личный состав, лишенный необходимой подготовки и поддержки, погибших не вывозят, а раненым не оказывают своевременной помощи.
Все это усиливает панику среди оккупантов, и, как следствие, их моральный дух стремительно падает.
К слову, ранее агенты "Атеш" также сообщали, что после серьезных потерь на Херсонщине вражеское командование принимает срочные меры по усилению обороны. В частности теперь россияне начали перебрасывать технику из оккупированного Крыма.