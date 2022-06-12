Сейчас самые горячие бои идут на юге Харьковской области, а также Донецкой и Луганщине. Нынешняя цель России – оцепить украинские силы на востоке Украины и полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Авиация ВСУ трижды ударила по складам боеприпасов и технике: главное о боях на Юге 11 июня

11 июня российские войска начали наземные штурмы Северодонецка и несколько близлежащих населенных пунктов. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы противостоят атакам на Северодонецк и отразили атаку на Метелкино.

Боевики так называемой "ДНР" заявили, что окружили от 300 до 400 украинских военнослужащих на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, но в Луганской ОВА утверждают, что украинские силы до сих пор контролируют треть города, включая промзону .

Кафиры пытаются наступать с разных сторон

Российские войска продолжали наступательные операции против Тошковки, вероятно, чтобы взять под контроль западный берег реки Северский Донец.

Также они проводили наступательные операции восточнее и западнее Попасной, вероятно, чтобы перекрыть украинские наземные пути сообщения между Лисичанском и Северодонецком.

Россияне хотят контролировать трассу Т1302

Атаки на Николаевку и Берестово в районе трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск оказались безуспешными, поэтому российским захватчикам пришлось отойти. Также Генштаб сообщил, что российские войска пытаются захватить Нирково, что примерно в 5 километрах к востоку от Т1302. Сейчас в этом районе продолжаются бои. Также сообщается, что украинские силы помешали российским разведывательным операциям во Владимировке, примерно в 16 километрах к востоку от Бахмута.

Кроме того, российские силы возобновляют операции по контролю над трассой Т1303 Горно-Лисичанск к востоку от Попасной. Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска вошли в Орехово (примерно в 4 километрах к востоку от Т1303 и укрепляют позиции на северной окраине населенного пункта).

Геолокационные кадры показали, что российские и чеченские подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевасе (примерно в 7 километрах к западу от Т1303 и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими из орехового частями).

Наступление россиян с Харьковского направления усилится

Также 11 июня враг возобновил атаки юго-западнее Изюма и в направлении Славянска. Российские войска совершили серию безуспешных атак на Бражковку и Вернополье, чтобы достичь Барвенкового. Также украинские силы отражали атаки российских войск на Долину.

На геолокационных кадрах видно, что 11 июня русские войска вошли на северную окраину Богородичного, еще продолжались операции по направлению Славянска и Северска. Ранее ISW оценили, что российские силы могут попытаться отрезать украинские наземные линии связи в Северске и попытаться оцепить украинских воинов там вместо того, чтобы наступать на Славянск.

Снимки с географической привязкой показали, что российские силы построили новый мост недалеко от Изюма, что также может указывать на то, что кафиры продолжат усиливать наступательные операции в направлении Славянска и Северского.

Последние новости с фронта:

Вчера корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля. В общей сложности теперь в акватории 4 таких судна. При этом кафиры держат в Черном море в боевой готовности около 40 крылатых ракет, поэтому угроза вражеских обстрелов и высадки десанта сохраняется.

Ранее российские войска несколько раз безрезультатно пытались пересечь реку Северский Донец. Однако сейчас уровень воды упал, поэтому они, вероятно, снова попытаются ее форсировать. Россияне хотят переправиться через реку, чтобы сделать в районе Белогоровки новый плацдарм.

К сожалению, враги имеют определенные успехи на Славянском и Северодонецком направлениях . Оккупанты готовили по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Лисичанск, Метелкино, Устиновка, Северодонецк и Тошкивка.

При этом наши защитники и защитницы успешно отразили вражеский штурм в районах населенных пунктов Бражковка, Долина и Вернополье. Кафиры были вынуждены отойти. Также бойцы ВСУ отразили штурм в направлении Славянска и остановили наступление россиян возле Попасной.

НАТО видит угрозу продвижения России: смотрите видео