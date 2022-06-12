Наразі найгарячіші бої точаться на півдні Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині. Нинішня мета Росії – оточити українські сили на сході України та повністю захопити Донецьку та Луганську області.

До теми Авіація ЗСУ тричі вдарила по складах боєприпасів і техніці: головне про бої на Півдні 11 червня

11 червня російські війська розпочали наземні штурми Сєверодонецька та кількох прилеглих населених пунктів. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили протистоять атакам на Сєвєродонецьк і відбили атаку на Метьолкіне.

Бойовики з так званої "ДНР" заявили, що оточили від 300 до 400 українських військовослужбовців на хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, але у Луганській ОВА стверджують, що українські сили досі контролюють третину міста, включаючи промзону.

Окупанти намагаються наступати з різних боків

Російські війська продовжували наступальні операції проти Тошківки, ймовірно, щоб взяти під контроль західний берег річки Сіверський Донець.

Також вони проводили наступальні операції на схід та захід від Попасної, ймовірно, щоб перекрити українські наземні шляхи сполучення між Лисичанськом та Сєверодонецьком.

Росіяни хочуть контролювати трасу Т1302

Атаки на Миколаївку і Берестове в районі траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ виявилися безуспішними, тож російським загарбникам довелося відійти. Також Генштаб повідомив, що російські війська намагаються захопити Ниркове, що приблизно в 5 кілометрах на схід від Т1302. Зараз цьому районі тривають бої. Також повідомляється, що українські сили завадили російським розвідувальним операціям у Володимирівці, що приблизно за 16 кілометрів на схід від Бахмута.

Крім того, російські сили відновлюють операції з контролю над трасою Т1303 Гірське-Лисичанськ на схід від Попасної. Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські війська увійшли в Оріхове (приблизно в 4 кілометрах на схід від Т1303 і зміцнюють позиції на північній околиці населеного пункту.

Геолокаційні кадри показали, що російські та чеченські підрозділи взяли під контроль залізничну станцію в Комишувасі (приблизно в 7 кілометрах на захід від Т1303 і, ймовірно, спробують з'єднатися з частинами, що наступають з Горіхового.

Наступ росіян з Харківського напрямку посилиться

Також 11 червня ворог відновив атаки на південний захід від Ізюма та у напрямку Слов'янська. Російські війська зробили серію безуспішних атак на Бражківку та Вірнопілля, щоб досягти Барвінкового. Також українські сили відбивали атаки російських військ на Долину.

На геолокаційних кадрах видно, що 11 червня російські війська увійшли на північну околицю Богородичного, ще тривали операції у напрямку Слов'янська та Сіверська. Раніше ISW оцінили, що російські сили можуть спробувати відрізати українські наземні лінії зв'язку у Сіверську та спробувати оточити українських воїнів там замість того, щоб наступати на Слов'янськ.

Знімки з географічною прив'язкою показали, що російські сили збудували новий міст неподалік Ізюму, що також може вказувати на те, що окупанти продовжать посилювати наступальні операції в напрямку Слов'янська та Сіверська.

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Вчора корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великі десантні кораблі. Загалом тепер в акваторії 4 такі судна. При цьому окупанти тримають у Чорному морі в бойовій готовності близько 40 крилатих ракет, тож загроза ворожих обстрілів та висадки десанту зберігається.

Раніше російські війська кілька разів безрезультатно намагалися перетнути річку Сіверський Донець. Проте наразі рівень води впав, тож вони, ймовірно, знову спробують її форсувати. Росіяни хочуть переправитись через річку, щоб зробити в районі Білогорівки новий плацдарм.

На жаль, вороги мають певні успіхи на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках. Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Лисичанськ, Метьолкіне, Устинівка, Сєвєродонецьк та Тошківка.

При цьому наші захисники й захисниці успішно відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Бражківка, Долина та Вірнопілля. Окупанти були змушені відійти. Також бійці ЗСУ відбили штурм у напрямку Слов'янська і зупинили наступ росіян біля Попасної.

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