Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Отмечается, что таким образом россияне пытаются улучшить свое тактическое положение.

Читайте также Россияне давят на Харьковщине, сложная ситуация в Курахово: обзор боевых действий от ISW

Что происходит на Харьковщине

Аналитики сообщили, что для осуществления маневра противник перебросил дополнительные ресурсы, в частности, сняв их с других направлений. В то же время оккупантов зафиксировали на северо-восточных окраинах села Копанка, где украинские бойцы поразили их FPV-дронами.

Пока неизвестно, смог ли враг закрепиться, но видео со своей тряпкой они сделать успели, в очередной раз солгав о "полном" захвате села,

– отметили в DeepState.

Ожидается, что теперь враг продолжит свое движение из Первомайского в сторону Копанки, чтобы занять полностью село.

Также россияне, вероятно, будут развивать свое продвижение в направлении населенных пунктов Новосергиевка – Чернещина. Для этого они могут воспользоваться географическим преимуществом – высотами в направлении этих населенных пунктов, что даст возможность врагу зайти в тыл группировке СОУ, перекрыть логистику и иметь огневое воздействие на украинские позиции.

К слову, ранее в ОТГ "Харьков" опровергли информацию о якобы присутствии военных КНДР на Харьковщине. Военные отметили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.