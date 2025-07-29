Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Карта DeepState 29 июля: где продвинулся враг?

Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля.

Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке,

– отметили в DeepState.

Заметим, что Полтавка – село Ильиновской общины Краматорского района Донецкой области. Расстояние до Краматорска составляет более 50 километров.

Оккупанты продвинулись возле Полтавки: смотрите на карте

Воскресенка – это село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области. Оно расположено на расстоянии около 29 километров до поселка Великая Новоселка.

Продвижение врага возле Воскресенки: смотрите на карте

Также аналитики уточнили район западнее Поддубного. Это село также входит в Комарскую сельскую общину Волновахского района. На расстоянии около 29 километров до Великой Новоселки.

Какая ситуация возле Поддубного: смотрите на карте