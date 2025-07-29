Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Мапа DeepState 29 липня: де просунувся ворог?

Аналітики оновили свою мапу бойових дій у ніч на 29 липня.

Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці,

– зазначили у DeepState.

Зауважимо, що Полтавка – село Іллінівської громади Краматорського району Донецької області. Відстань до Краматорська становить понад 50 кілометрів.

Окупанти просунулися біля Полтавки: дивіться на карті

Воскресенка – це село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області. Воно розташоване на відстані близько 29 кілометрів до селища Велика Новосілка.

Просування ворога біля Воскресенки: дивіться на карті

Також аналітики уточнили район західніше Піддубного. Це село також входить до Комарської сільської громади Волноваського району. На відстані близько 29 кілометрів до Великої Новосілки.

Яка ситуація біля Піддубного: дивіться на карті