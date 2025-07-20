К сожалению, оккупационная армия имеет продвижение в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где удалось продвинуться россиянам?

Ночью 20 июля аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, российские военные продвинулись возле Котляровки на Покровском направлении, Поддубного на Новопавловском направлении, Новониколаевки, Верхнекаменского и Федоровки.

Россияне продвинулись возле Котляровки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись вблизи Новониколаевки: ситуация на карте

Российские военные имеют продвижение возле Поддубного: смотрите на карте

Ситуация возле Верхнекаменского: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Федоровки: ситуация на карте

К слову, ранее в DeepState сообщили, что оккупанты также продвинулись в Яблоновке. Этот населенный пункт расположен в Донецкой области и относится к Торецкому направлению. Продвижение врага в этом районе постепенно приближает его к захвату Константиновки.

Также россияне приблизились к админгранице с Днепропетровской областью, продвинувшись у Воскресенки и Зеленого Гая. Оба населенных пункта расположены на Новопавловском направлении.