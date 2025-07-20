На жаль, окупаційна армія має просування на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де вдалося просунутися росіянам?

Вночі 20 липня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські військові просунулися біля Котлярівки на Покровському напрямку, Піддубного на Новопавлівському напрямку, Новомиколаївки, Верхньокам'янського та Федорівки.

Росіяни просунулися біля Котлярівки: дивіться на карті

Окупанти просунулися поблизу Новомиколаївки: ситуація на карті

Російські військові мають просування біля Піддубного: дивіться на карті

Ситуація біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Федорівки: ситуація на карті

До слова, раніше у DeepState повідомили, що окупанти також просунулися в Яблунівці. Цей населений пункт розташований на Донеччині та належить до Торецького напрямку. Просування ворога у цьому районі поступово наближає його до захоплення Костянтинівки.

Також росіяни наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровською областю, просунувшись біля Воскресенки та Зеленого Гаю. Обидва населені пункти розташовані на Новопавлівському напрямку.