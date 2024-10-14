По данным DeepState, за последние сутки противник имел успех у Часового Яра и Угледара.

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Российское наступление продолжается

После захвата Угледара в начале октября штурмовые действия оккупантов на этом направлении не утихли.

Россияне продолжили атаки в районе Угледара: смотрите на карте

Кроме того, известно, что захватчики продвигаются у Золотой Нивы, которая тоже входит в Времовское направлении, и расположена в 22 километрах от Угледара.

Враг движется в районе Золотой Нивы: смотрите на карте

Также агрессор не отказался от своего намерения захватить Часов Яр с дальнейшим продвижением в Донецкой области.

Оккупанты наступают на Часов Яр: смотрите на видео

Известно, что продвижение имеют оккупанты и у населенного пункта Калиновка, которая расположена чуть более чем в 5 километрах от Часового Яра.

Враг продвинулся возле Калиновки: смотрите на карте

Напомним, что ранее в Институте изучения войны отметили, что захват Угледара Россией вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом и потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару до 1 октября.

Зато Часов Яр является важным стратегическим городом, взятие которого позволит врагу развивать наступление на всей территории Донецкой области. Часов Яр – это оборонительный узел и фортпост, который сдерживает вражеские штурмовые действия с этого направления на южном фланге.