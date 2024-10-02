1 октября ряд российских и украинских источников сообщили о якобы захвате оккупантами Угледара и отходе Сил обороны. В ISW подчеркнули, что это свидетельствует о том, что большая часть украинского контингента избежала окружения.

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Способна ли Россия быстро продвигаться дальше взятия Угледара

Как отмечают аналитики, вероятная оккупация Угледара Россией состоялась после серии дорогих и неудачных штурмов врага вблизи населенного пункта за последние два с половиной года.

В октябре – ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года страна-агрессор осуществила по крайней мере две крупные наступательные попытки захватить Угледар, обе из которых привели к большим потерям личного состава и военной техники. Поражения России под Угледаром привели, в частности, к истощению 155-й бригады морской пехоты.

Кроме того, отдельные российские источники выразили сомнения, что оккупационные войска смогут быстро продвинуться вперед и достичь значимых в оперативном отношении прорывов сразу после захвата Угледара.

Также некоторые российские милблогеры отметили, что они не ожидают, что линия фронта посыплется после захвата Угледара. Они вспомнили за украинские оборонительные позиции к северо-востоку от Угледара и потребность полностью зачистить Угледар, чтобы сделать его пригодной для использования позицией, с которой можно начинать следующие наступления.

В то же время вражеские военные блогеры признают, что захват Угледара Россией не приведет к уничтожению украинской обороны в Донецкой области. Они отмечают, что захватчикам придется пробираться через сильно укрепленные населенные пункты далеко к северу и северо-востоку от Угледара, такие как Константиновка, Доброполье, Покровск, Селидово, Курахово, Славянск и Краматорск.

Ранее в Институте войны отмечали, что захват Угледара Россией вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом и потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару до 1 октября.

Это означает, что российские силы уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинское материально-техническое обеспечение на этом участке фронта.

Кроме того, Угледар расположен примерно в 30 километрах к югу от нынешних основных усилий России в Покровском направлении, поэтому оккупантам придется маневрировать через 30 километров открытой местности, чтобы существенно поддерживать свои операции на юго-восток от Покровска.

Угледар тоже расположен в 23 километрах к югу от автомагистрали H-15, которая тянется между городом Донецк и приграничной территорией Донецко-Запорожской области, но российским войскам нужно будет продвигаться по открытой местности в течение предстоящего сезона слякоти, чтобы добраться до шоссе.

Справка: В конце сентября начали появляться сообщения о стремительном продвижении россиян в Угледаре, а также угрозу окружения украинских сил в городе. 30 сентября DeepState сообщил, что оккупанты зашли в населенный пункт с запада и юга. 1 октября в Донецкой ОВА признали, что враг уже находится почти в центре города. В тот же день вечером ряд ресурсов заявили о полной оккупации Угледара. Между тем в 72-й бригаде отрицают полный захват Угледара. Двое военных бригады сказали СМИ, что по состоянию на вечер 1 октября отдельные части города находятся под контролем Сил обороны, впрочем большая часть - под контролем российских войск. "Приказа о выходе из города бригада не получала", – подчеркнул собеседник.