Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона рассказал о ситуации в Угледаре, передает 24 Канал.

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Тяжелая ситуация в Угледаре

По словам чиновника, в населенном пункте остаются еще 107 человек. Доставить им гуманитарную помощь очень трудно, поскольку россияне уже почти в центре Угледара, в городе продолжается фаза активных боев.

В то же время Филашкин отметил, что детей в Угледаре нет. Их давно уже эвакуировали.

За последние сутки на Времовском направлении противник совершил 8 штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Как видно из карты DeepState, враг имеет продвижение в Угледаре. К слову, россияне смогли войти в город с запада и юга. 30 сентября оккупанты начали публиковать движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части Угледара россияне вывесили свои тряпки.

Отметим, что противник намерен взять Угледар в окружение. Между тем главной задачей Сил обороны является не дать врагу продвинуться в сторону Курахово на Покровское направление.