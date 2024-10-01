Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону розповів про ситуацію у Вугледарі, передає 24 Канал.

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Важка ситуація у Вугледарі

За словами чиновника, у населеному пункті залишаються ще 107 людей. Доставити їм гуманітарну допомогу дуже важко, окільки росіяни вже майже у центрі Вугледара, у місті триває фаза активних боїв.

Водночас Філашкін зазначив, що дітей у Вугледарі немає. Їх давно вже евакуювали.

За останню добу на Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Як видно із карти DeepState, ворог має просування у Вугледарі. До слова, росіяни змогли увійти в місто із заходу та півдня. 30 вересня окупанти почали публікувати рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. У західній частині Вугледару росіяни вивісили свої ганчірки.

Зазначимо, що противник має намір взяти Вугледар в оточення. Тим часом головним завданням Сил оборони є не дати ворогу просунутися в бік Курахового на Покровський напрямок.