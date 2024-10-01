За останню добу відбулося 189 боєзіткнень. За даними DeepState, ворог окупував Невське, просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку.

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Де відбуваються бої

На Харківському напрямку ворог 16 разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, але успіху не мав.

Яка ситуація на півночі Харківщини: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулися 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

Штурм росіян у районі Глушківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває.

Ворог окупував Невське: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 3 штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами.

Атака росіян біля Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі Часового Яру. Всі штурми поблизу були зупинені.

Противник штурмував Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки. Противник зазнав втрат та відступив.

Росіяни мають просування у Торецьку: дивіться на карті

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.

Важка ситуація біля Селидового: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.

Росіяни намагалися просунутися у напрямку Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Ворог зайшов у Вугледар: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч і зазнали втрат.

Невдала атака окупантів у района Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.