Ворог просувається у східній частині Вугледара та прагне закріпитись там у багатоповерхівках. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що українські підрозділи роблять все, щоб сковувати значні військові угрупування росіян.

Дивіться також Не лише Вугледар: на кількох ділянках східного фронту загострюються бої

Завдання Сил оборони

Олександр Мусієнко зауважив, що поблизу Вугледара тривають активні бойові дії. Головним завданням Збройних Сил України є не дати ворогу активно рушити в бік Курахового на Покровський напрямок.

"Росіяни мають план вийти туди після того, як, на їхню думку, їм вдасться захопити Вугледар", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Яка ситуація поблизу Вугледара: дивіться на карті

Мусієнко додав, що оточення міста не буде, адже військове командування ЗСУ робитиме все, щоб цього не сталось. За його словами, якщо зростатиме ризик оточення, то Сили оборони, ймовірно, отримують наказ здійснити злагоджений відхід, щоб не допустити прориву лінії фронту.