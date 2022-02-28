Такое мнение в эфире 24 канала озвучил оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков. По его словам, российский бизнес в шоке от падения активов и капиталов.
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Он подчеркнул: "санкции очень жесткие. Наша задача также объяснить последствия этих санкции".
Заморозка активов Центрального Банка России означает, что рано или поздно граждане России проснутся нищими. Потому что цены высокие, рубль превращается в фантики,
– сказал Гудков.
По его словам, сейчас важно донести большому количеству граждан России, что на самом деле происходит на улицах Украины. Россияне в информационной изоляции.
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