Такое мнение в эфире 24 канала озвучил оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков. По его словам, российский бизнес в шоке от падения активов и капиталов.

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Он подчеркнул: "санкции очень жесткие. Наша задача также объяснить последствия этих санкции".

Заморозка активов Центрального Банка России означает, что рано или поздно граждане России проснутся нищими. Потому что цены высокие, рубль превращается в фантики,

– сказал Гудков.

По его словам, сейчас важно донести большому количеству граждан России, что на самом деле происходит на улицах Украины. Россияне в информационной изоляции.

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