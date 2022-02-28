Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив опозиційний російський політик Дмитро Гудков. За його словами, російський бізнес в шоці від падіння активів та капіталів.
Головне Нові санкції: США заборонили операції з Центробанком Росії
Він наголосив: "Санкції дуже жорсткі. Наше завдання також пояснити наслідки цих санкції".
Замороження активів Центрального банку Росії означає, що рано чи пізно громадяни Росії прокинуться жебраками. Тому що ціни високі, рубль перетворюється у фантики,
– сказав Гудков.
За його словами, зараз важливо донести великій кількості громадян Росії, що насправді відбувається на вулицях України. Росіяни в інформаційній ізоляції.
Дмитро Гудков про санкції Заходу проти Росії: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!