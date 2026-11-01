Россия атаковала Черновцы с помощью БПЛА: в горсовете рассказали о последствиях

О последствиях сообщил мэр города Роман Кличук.

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Какова ситуация в Черновцах?

В настоящее время специалисты уточняют информацию о возможных повреждениях в пределах города. Кличук призвал горожан позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.

До этого о непосредственной угрозе сообщил Руслан Осипенко из Черновицкой ОГА. По его словам, вражеский аппарат двигался в направлении Черновцов, поэтому были введены экстренные меры безопасности для областного центра и прилегающих населенных пунктов.

Цель удалось обезвредить силами обороны в воздушном пространстве региона. Последствия падения фрагментов аппарата выясняют соответствующие службы города.

Что еще фиксировали последствия российского террора?

Во Львовской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных БПЛА. Перед этим Воздушные силы предупредили о движении вражеских БПЛА в направлении региона. Около 11:00 глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги украинская ПВО уничтожила беспилотник в Львовской общине. Его обломки упали на дом в дачном кооперативе.

Между тем 31 октября в результате ударов 31 октября пострадала энергетическая инфраструктура на Хмельнитчине. В регионе также произошли аварийные отключения электроэнергии.

Под ударом также оказались Винницкая область и Волынь. Взрывы гремели, в частности, в Ровно и в Киеве.