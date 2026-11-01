Во Львовской области заметили российские БПЛА: в области действует ПВО

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

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Что известно об атаке?

Во Львовской области зафиксировали движение российских беспилотников. По сообщениям мониторинговых каналов, в 10:07 воздушные цели двигались в направлении Нового Яричева и Львова.

В регионе объявлена воздушная тревога желтого уровня. Также сообщается о работе сил противовоздушной обороны.

Жителей Львовской области призывают не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и быть осторожными. Не стоит приближаться к обломкам сбитых целей или снимать работу ПВО.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Что еще за регионы попали под вражескую атаку?