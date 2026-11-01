На Львівщині помітили російські БпЛА: в області працює ППО

Російські безпілотники летять на Львівщину / Getty Images
У Львівській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Повітряні Сили ЗСУ перед цим попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку області.
Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки.
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Що відомо про атаку?
У Львівській області зафіксували рух російських безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, о 10:07 повітряні цілі рухалися в напрямку Нового Яричева та Львова.
У регіоні оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. Також повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.
Жителів Львівщини закликають не ігнорувати сигнали тривоги, перебувати в укриттях і бути обережними. Не варто наближатися до уламків збитих цілей або знімати роботу ППО.
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Які ще регіони потрапили під ворожу атаку?
- Російські війська 1 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Без електроенергії залишилися понад 650 населених пунктів. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням постачання електрики для жителів Житомирщини. За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів загиблих і постраждалих немає.
- Під атаку потрапила й Київська область. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура регіону. Травмовану жінку з Обухівського району із садном біля правої лопатки та гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні. В Обухівському районі вибухи також понівечили заклад торгівлі, об'єкт енергетики та три транспортні засоби. У Бориспільському районі уламки пошкодили чотири приватні будинки.
- У ніч проти 1 листопада ворог атакував Дніпропетровську область. Виникли знеструмлення. Наразі майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах залишаються без електроенергії. Над відновленням електропостачання працюють понад 70 аварійних бригад.
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