На Львівщині помітили російські БпЛА: в області працює ППО

Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

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Що відомо про атаку?

У Львівській області зафіксували рух російських безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, о 10:07 повітряні цілі рухалися в напрямку Нового Яричева та Львова.

У регіоні оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. Також повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.

Жителів Львівщини закликають не ігнорувати сигнали тривоги, перебувати в укриттях і бути обережними. Не варто наближатися до уламків збитих цілей або знімати роботу ППО.

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Які ще регіони потрапили під ворожу атаку?