Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Детали обстрелов

Российские войска в воскресенье нанесли дроновый удар по Самару. В результате атаки в городе произошел пожар. Ганжа уточнил, что горит сельхозтехника.

На фото ОВА виден столб дыма, поднимающийся в небо после обстрела.

Информация о пострадавших уточняется, добавил Ганжа.

Впоследствии враг снова ударил по той же локации. В результате повторной атаки горят склады с сельхозтехникой.

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Напомним, ночью российские дроны снова атаковали Киевщину. В Бучанском районе в результате удара вспыхнули складские помещения одного из предприятий. Предварительно было известно, что обошлось без пострадавших.

Также враг бил по Днепру. Там ударный БпЛА попал в жилую девятиэтажку. В результате удара там произошла утечка газа, а здание отключили от всех коммуникаций. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.