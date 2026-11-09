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Россияне наносят удары по Украине с помощью дронов, в Николаевской области – масштабные отключения электроэнергии: куда летят БПЛА

Татьяна Бабич
Атака беспилотников

Атака беспилотников / Getty Images

Вражеские войска продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками. В некоторых местах из-за этого объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества отслеживает передвижения российских дронов.

 
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Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

Дополняем новость...

БПЛА направляется в сторону Одессы из акватории Черного моря!

Запуски УАБ в Харьковскую и Донецкую области!

Реактивный БПЛА над/мимо Переяслава, курс – юго-западный.

Киевская область: реактивные БПЛА над/мимо Березани и Яготина, следуют по юго-западному курсу.

БПЛА в Сумской области над/мимо Ромны, двигаясь по юго-западному курсу.

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Реактивный БПЛА на севере Одесской области, следующий курсом на юг Винницкой области.

Черниговская область:

  • реактивный БПЛА в направлении на/мимо Олишевки, Козелец юго-западным курсом,
  • реактивный БПЛА мимо Варвы по юго-западному курсу.

Балистическая ракета в направлении Новой Водолаги (Харьковская область).

БПЛА в направлении Сум, Харькова, Николаева.

Винницкая область: реактивный БПЛА на северо-востоке области в направлении Булайва, курс – северо-западный.

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Одесская область: реактивный БПЛА над/мимо Рауховки по северо-западному курсу.

Сумская область: БПЛА в направлении Сум и Ульяновки.

Черниговская область: реактивный БПЛА в направлении Куликовки с северо-востока.

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с севера.

Несколько реактивных БПЛА на западе Черкасской области, курс – западный/северо-западный.

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Черниговская область: реактивный БПЛА над/мимо Сновска с северо-запада.

Российский "Шахед" нанес удар по Первомайскому району Николаевской области. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. В результате атаки остались без электричества 60 788 потребителей.

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с юго-запада.

Черкасская область: реактивный БПЛА в направлении Шполы/Звенигородки.

Реактивный БПЛА из Одесской области, направляющийся в Винницкую область.

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Реактивный БПЛА на юге Кировоградской области – курсом на Новоукраинку.

Полтава: реактивный БПЛА, направляющийся на город с севера.

Черниговская область: реактивный БПЛА направляется на Козелец.

Черниговская область: реактивный БПЛА в Нежине.

Реактивный БПЛА из Харьковской области, следующий в сторону Полтавской области, направление Диканька.

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Николаев: реактивный БПЛА над городом.

Кировоградская область: реактивный БПЛА в Знаменке.

Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Ананьева.

БПЛА в направлении г. Харькова с севера.

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