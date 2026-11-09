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Росіяни б'ють по Україні дронами, на Миколаївщині – масштабні знеструмлення: куди летять БпЛА

Тетяна Бабич
Атака безпілотників

Атака безпілотників / Getty Images

Ворожі війська продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками. Подекуди через це оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили й моніторингові спільноти стежить за рухом російських дронів.

 
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Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

Доповнюємо новину...

БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря!

Пуски КАБ на Харківщину/Донеччину!

Реактивний БпЛА на/повз Переяслав, курс - південно-західний.

Київщина: реактивні БпЛА на/повз Березань, Яготин південно-західним курсом.

БпЛА на Сумщині на/повз Ромни південно-західним курсом.

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Дніпропетровщина: БпЛА в районі м.Павлоград, курс - північно-західний.

Реактивний БпЛА на півночі Одещини курсом на південь Вінниччини.

Чернігівщина:

  • реактивний БпЛА у напрямку на/повз Олишівку, Козелець південно-західним курсом,
  • реактивний БпЛА повз Варву південно-західним курсом.

Балістична ракета у напрямку Нової Водолаги (Харківщина).

БпЛА у напрямку Сум, Харкова, Миколаєва.

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Вінниччина: реактивний БпЛА на північному сході області у напрямку Булаїва, курс - північно-західний.

Одещина: реактивний БпЛА на/повз Раухівку північно-західним курсом.

Сумщина: БпЛА у напрямку Сум, Улянівки.

Чернігівщина: реактивний БпЛА у напрямку на/повз Куликівку з північного сходу.

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з півночі.

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Декілька реактивних БпЛА на заході Черкащини, курс - західний/північно-західний.

Чернігівщина: реактивний БпЛА на/повз Сновськ з північного заходу.

Російський "Шахед" атакував Первомайський район Миколаївщини. Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки знеструмлено 60 788 споживачів.

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з південного заходу.

Черкащина: реактивний БпЛА в напрямку Шполи/ Звенигородки.

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Реактивний БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.

Реактивний БпЛА на півдні Кіровоградщини - курсом на Новоукраїнку.

Полтава: реактивний БпЛА курсом на місто з півночі.

Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Козелець.

Чернігівщина: реактивний БпЛА на Ніжин.

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Реактивний БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину, напрямок Диканька.

Миколаїв: реактивний БпЛА над містом.

Кіровоградщина: реактивний БпЛА на Знам'янку.

Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв.

БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.

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