Секретарь СНБО отметил, что длится уже 4 день национального сопротивления. Враг же не пытается отступить, а только провоцирует.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Данилов: Войска и терроборона дают отпор

Украинские военные отчаянно дают отпор попыткам приземления российских десантников. К ним присоединилась и территориальная оборона.

Они бок о бок не дают врагу шанса на высадку десанта и последующей атаки на территорию Украины.

На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования,

– подчеркнул Данилов.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.