Секретар РНБО зауважив, що триває вже 4 день національного спротиву. Ворог ж не намагається відступити, а лиш провокує.

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Данілов: Війська і тероборона дають відсіч

Українські військові відчайдушно дають відсіч спробам приземлення російських десантників. До них приєдналась і територіальна оборона.

Вони пліч-о-пліч не дають ворогу шансу на висадку десанту та подальшої атаки на територію України.

На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування,

– наголосив Данілов.