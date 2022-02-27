Секретар РНБО зауважив, що триває вже 4 день національного спротиву. Ворог ж не намагається відступити, а лиш провокує.
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Данілов: Війська і тероборона дають відсіч
Українські військові відчайдушно дають відсіч спробам приземлення російських десантників. До них приєдналась і територіальна оборона.
Вони пліч-о-пліч не дають ворогу шансу на висадку десанту та подальшої атаки на територію України.
На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування,
– наголосив Данілов.
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