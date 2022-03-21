Соответствующую информацию обнародовали в телеграме Минобороны Великобритании вечером 20 марта. То есть, после 25 дней войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте "Х** вам, а не Мариуполь": на требование сдать город оккупанты получили надлежащий ответ

Оккупанты пытаются двигаться в сторону Одессы, однако безуспешно

Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы. Эти силы мало продвинулись за последнюю неделю,

– сообщила британская разведка.

Также в ведомстве объяснили, что блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине. Это ведь препятствует доставке жизненно важных грузов украинскому населению.

Зеленский выступил в израильском Кнессете – смотрите видео