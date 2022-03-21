Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Міноборони Великої Британії ввечері 20 березня. Тобто після 25 днів війни, яку Росія почала проти України. Зок

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Окупанти намагаються рухатись у сторону Одеси, проте безуспішно

Російські сили, що наступають із Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід, у бік Одеси. Ці сили мало просунулися за останній тиждень,

– повідомила британська розвідка.

Також у відомстві пояснили, що блокада українського узбережжя, ймовірно, погіршить гуманітарну ситуацію в Україні. Адже це перешкоджає доставці життєво важливих вантажів українському населенню.

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