Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
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Deep State о наступательных действиях врага
Аналитики констатировали, что сейчас самым тяжелым отрезком остается Покровское направление. Именно здесь больше всего атак. Враг пытается развить успех в направлении Доброполья и перебрасывает для этого большие силы.
Также значительная активность российских захватчиков сохраняется на Курском, Новопавловском, Лиманском и Торецком направлениях. На фоне всего ситуация в Приднепровском, Гуляйпольском и Ореховском, как отметили аналитики, вообще "выглядит тихой".
В Deep State отметили, что динамика вражеских атак демонстрирует, что агрессор фактически не прекращает наступательную кампанию, заставляя Силы обороны всегда быть в тонусе постоянных атак. Это усложняет многие другие армейские процессы.
Аналитики добавили, что в 2025 году оккупанты дали части личного состава отдохнуть и накопиться в феврале.
А с марта и по сейчас среднесуточные показатели атак выросли на 41%,
– отметили в Deep State.
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Штурмовые действия российских захватчиков с 1 января 2025 года / График Deep State