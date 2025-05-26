Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Deep State о наступательных действиях врага

Аналитики констатировали, что сейчас самым тяжелым отрезком остается Покровское направление. Именно здесь больше всего атак. Враг пытается развить успех в направлении Доброполья и перебрасывает для этого большие силы.

Также значительная активность российских захватчиков сохраняется на Курском, Новопавловском, Лиманском и Торецком направлениях. На фоне всего ситуация в Приднепровском, Гуляйпольском и Ореховском, как отметили аналитики, вообще "выглядит тихой".

В Deep State отметили, что динамика вражеских атак демонстрирует, что агрессор фактически не прекращает наступательную кампанию, заставляя Силы обороны всегда быть в тонусе постоянных атак. Это усложняет многие другие армейские процессы.

Аналитики добавили, что в 2025 году оккупанты дали части личного состава отдохнуть и накопиться в феврале.

А с марта и по сейчас среднесуточные показатели атак выросли на 41%,

– отметили в Deep State.

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