Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Deep State про наступальні дії ворога

Аналітики констатували, що зараз найважчим відтинком залишається Покровський напрямок. Саме тут найбільше атак. Ворог намагається розвинути успіх в напрямку Добропілля й перекидає для цього великі сили.

Також значна активність російських загарбників зберігається на Курському, Новопавлівському, Лиманському й Торецькому напрямках. На фоні всього ситуація у Придніпровському, Гуляйпільському й Оріхівському, як зазначили аналітики, взагалі "виглядає тихою".

У Deep State наголосили, що динаміка ворожих атак демонструє, що агресор фактично не припиняє наступальну кампанію, змушуючи Сили оборони завжди бути в тонусі постійних атак. Це ускладнює багато інших армійських процесів.

Аналітики додали, що у 2025 році окупанти дали частині особового складу відпочити й накопичитися у лютому.

А з березня і по зараз середньодобові показники атак виросли на 41%,

– зазначили у Deep State.

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