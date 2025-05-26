Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні: зведення Генштабу ЗСУ

З початку доби, 26 травня, відбулося 141 бойове зіткнення. Агресор завдав по позиціях українських військ і населених пунктах ракетного і 52 авіаційних ударів. Ворог застосував 9 ракет і 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 3155 артилерійських обстрілів.

На Харківському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп'янському окупанти 5 разів намагалися просунутися на позиції оборонців біля Загризового й у бік Петропавлівки й Нової Кругляківки, але українські захисники зупинили всі атаки агресора.

Росіяни 15 разів атакували на Лиманському напрямку. Намагалися просунутися поблизу Греківки, Новомихайлівки, Рідкодуба, Ямполівки, Торського й у бік Григорівки. Сили оборони відбили 12 атак противника. 3 боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили 2 атаки в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку загарбники атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки й у напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного. Наразі 2 боєзіткнення тривають.

Окупанти 11 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Озарянівки, Торецька й Щербинівки. В одній локації досі точиться бій.

Російські війська інтенсивно атакують наших захисників на Покровському напрямку. Тут упродовж дня агресор здійснив 53 штурмових і наступальних дії.

Висока активність окупантів в районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. 9 боєзіткнень тривають досі.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 296 окупантів, 150 з них – безповоротно,

– заявили в Генштабі.

Також додали, що наші воїни знищили 2 автомобілі, 6 мотоциклів, 20 БпЛА, 2 супутникові термінали, 8 фортифікаційних споруд для захисту особового складу й антену управління БпЛА. Окрім того, пошкодили автомобіль і мотоцикл ворога.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили 18 атак у районах Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Зеленого Поля, Новосілки, Новополя та Вільного Поля. Ще 5 боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися в районах Малих Щербаків, Степового й у напрямку Новоандріївки. Українські захисники дали гідну відсіч російським загарбникам.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили 1 ворожу атаку. На Гуляйпільському – сьогодні агресор наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку сьогодні відбулися 23 боєзіткнення, 3 з них досі тривають. Протягом доби росіяни здійснили 204 артилерійських обстріли, зокрема 4 – з реактивних систем залпового вогню, також завдали 8 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

Генштаб заявив, що сьогодні слід відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 128-ї окремої бригади територіальної оборони "Дике Поле", які в надзвичайно стримують атаки агресора.