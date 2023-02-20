Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности зафиксировал 17 – 18 февраля массовую рассылку сообщений в телеграмм-каналах, проводимую российской сетью бот-рассылки. Цель – дискредитация мобилизации в Украине. 24 Канал.

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Россияне хотят сорвать мобилизацию в Украине / Скриншот соцсети

Подробный анализ спама

В рассылке враг использовал около сорока аккаунтов, разместивших более 720 полностью идентичных объявлений. Эти профили имеют фото, "заимствованные" из фотостоков или социальных сетей, и уже использовались ранее в российских бот-рассылках.

До 17 февраля они распространяли объявления, направленные только на российскую аудиторию.

В частности, наиболее производительный из них "Егор Пелевин", на которого приходится более 10% сообщений, до этого рекламировал майнинговую компанию из Иркутска, удаленную работу в России и телеграмм-канал с порноконтентом.



Боты рассылают сообщения в украинских чатах / Скриншоты соцсети



На самом деле все боты – русские фейки / Скриншоты соцсети

Зачем это роспропаганде

Отмечают, что российская пропаганда усилила усилия по дискредитации мобилизации в Украине не просто так. Все для того, чтобы сделать иллюзию, что у России дела с мобилизацией лучше. Хотя это не так, конечно.

После объявления частичной мобилизации в России, приведшей к массовому выезду россиян за границу и протесту части российских лидеров мнений против войны, усилия путинских спецслужб по срыву мобилизации в Украине усилились,

– говорится в сообщении.

То есть, враг фактически пытается создать картинку, что в Украине дела обстоят еще хуже.

Центр стратегических коммуникаций и информации подчеркивает, что манипуляторы специально играют на исторических травмах украинцев и активно используют реальные недостатки украинской мобилизационной системы.

Россияне используют и фейки, например, с ложной интерпретацией фото или видео, комментарии псевдоэкспертов, дезинформацию о незаконности мобилизации.

В общем, целью такой кампании является:

создание максимально отрицательного фона для мобилизации;

усложнение формирования мобилизационного резерва;

деморализация и дезориентация общества;

нормализация разных форм уклонения от мобилизации;

подрыв доверия военно-политическому руководству и авторитету Вооруженных сил Украины.

Важно! Противодействие мобилизации, равно как и противодействие усилению западной военной помощи, является органической частью войны против Украины. Это следует учитывать при потреблении контента в социальных сетях.