Ситуация в Бучанском районе остается сложной
В Генштабе ВСУ сообщили, что российский враг пытается удержать за собой оккупированную Бучу. Город снова был под массированным артобстрелом россиян.
Это важно Враг пытается продолжить наступление на Запорожье и Днепр и захватить Мариуполь
Российская армия имеет много потерь по всем направлениям своего циничного наступления. Поэтому мотопехотную бригаду противника отвели на восстановление боеспособности.
Ситуация в Бучанском районе Киевской области остается сложной.