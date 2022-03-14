В Генштабе ВСУ сообщили, что российские враги ужесточили охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Беларуси.
Заметьте Россияне все чаще вынуждены переходить в оборону и сдаваться в плен украинским военным
Оккупанты предпринимают попытки завладеть населенными пунктами в районе города Изюм. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон,
– говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали, что украинские защитники демонстрируют массовые примеры героизма, отваги и высокого профессионализма. Они успешно уничтожают войска противника.
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