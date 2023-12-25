В Днепропетровской области ПВО сбила ракету. Об этом стало известно 25 декабря около 16:00.
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Что известно о сбитии ракеты в Днепропетровской области
Управляемая авиационная ракета Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена!
– написали в Воздушном командовании "Восток".
В 15:21 Воздушные силы написали, что тревога, объявленная в Херсонской, Кировоградской и Николаевской областях, связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Через несколько минут к этим регионам добавилась и Запорожская область.
Следующее сообщение ВС касалось уже того, что управляемая авиационная ракета двигается в направлении Кривого Рога. Как видим, летела она недолго: через десять минут уже сообщили о ее сбитии.
По состоянию на 16:18 воздушная тревога объявлена только в Луганской области и в аннексированном Крыму.
Что известно о ракете Х-59
Ее произвели еще в СССР, тогда она называлась "Овод". Есть несколько ее модификаций, но в целом ракета предназначена для поражения целей на суше и воде. В России Х-59 собирают на нескольких предприятиях, то есть не в одном месте. Эти ракеты дешевле других, но имеют определенное ограничение – стреляют преимущественно по прифронтовым регионам.
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