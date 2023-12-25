У Дніпропетровській області ППО збила ракету. Про це стало відомо 25 грудня близько четвертої.

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Що відомо про збиття ракети на Дніпропетровщині

Керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено! –

написали у Повітряному командуванні "Схід".

О 15:21 Повітряні сили написали, що повітряна тривога, оголошена в Херсонській, Кіровоградській і Миколаївській областях, пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. За кілька хвилин до цих регіонів додалася і Запорізька область.

Наступне повідомлення ПС стосувалося вже того, що керована авіаційна ракета (КАР) рухається у напрямку Кривого Рогу. Як бачимо, летіла вона недовго: за десять хвилин уже повідомили про її збиття.

Станом на 16:18 повітряна тривога оголошена тільки в Луганській області та в анексованому Криму.

Що відомо про ракету Х-59

Її виробили ще за СРСР, тоді вона мала назву "Овод". Є кілька її модифікацій, але загалом ракета призначена для ураження цілей на суші та воді. У Росії Х-59 збирають на кількох підприємствах, тобто не в одному місці. Ці ракети дешевші за інші, але мають певне обмеження – цілять переважно по прифронтових регіонах.

Росіяни били по Україні на Святвечір 6,5 годин

Били переважно по Півдню дронами. На жаль, були і влучання, у різдвяну ніч спахнули пожежі. Все, що відомо про атаку по Україні на Різдво, читайте тут.